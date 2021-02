Essen to go – aber ohne Miteinander

1 Statt gemeinsam mit anderen an einem Tisch zu sitzen, können sich Bedürftige bei der diesjährigen Vesperkirche Essen mitnehmen. Foto: /Peter Stotz

Essen to go, statt gemeinsam am Tisch: Die Esslinger Vesperkirche hat am Sonntag gestartet – mit einem corona-konformen Angebot zum Mitnehmen.

Esslingen - Eine kostengünstige warme Mahlzeit, mit anderen Menschen zusammen kommen, ein offenes Ohr für Sorgen und Nöte und etwas Erleichterung im sonst oft bedrückenden Alltag finden – all dies prägt die Esslinger Vesperkirche seit Jahren. Doch in diesem Jahr ist alles anders. „Gemeinsam an einem Tisch“, das zentrale Element, ist dieses Mal wegen der Corona-Pandemie nicht möglich. Bedürftige werden dennoch nicht leer ausgehen. Seit Sonntag werden am evangelischen Gemeindehaus am Blarerplatz zur Mittagszeit Tüten mit Essen ausgegeben.