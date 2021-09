So verlief der Samstagabend am Max-Eyth-See

7 Die Polizei hat am Samstagabend das Verweilverbot am Max-Eyth-See kontrolliert. Foto: Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg/Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg

Seit Anfang September feierten tausende Jugendliche am Wochenende Partys auf dem Areal um den See. In der Nacht von Samstag auf Sonntag trat ein Verweilverbot in Kraft.

Stuttgart - Polizei und Polizeibehörde waren auf einen größeren Einsatz am Max-Eyth-See eingestellt, doch es blieb ruhig: Nachdem an den letzten beiden Wochenenden Gruppen von bis zu 2000 Jugendlichen am See feierten, erließ die Stadt für Samstagnacht, 18. September auf 19. September, ein Verweilverbot. Beamte sperrten die Eingänge zum See und schickten um 20.00 Uhr die letzten Gäste nach Hause.

Die Stadtbahnhaltestelle Wagrainäcker, an der sonst viele Partygäste ankamen, wurde von 20 Uhr bis 6 Uhr morgens nicht angefahren. Unter den See-Besuchenden waren jedoch hauptsächlich Familien oder kleine Personengruppen, die auf dem Gelände gegrillt hatten. „Die meisten wussten auch schon, dass das Verweilverbot besteht oder hatten Verständnis für die Maßnahmen“, sagte der Mühlhäuser Bezirksvorsteher Ralf Bohlmann.

Keine Feiernden am Max-Eyth-See

Der große Andrang an Jugendlichen blieb dafür aus: Da das Verweilverbot schon am Freitag angekündigt wurde, stellten sich auch die Feiernden darauf ein. Auf der Social Media Plattform TikTok, auf der auch zu den anderen Partys am Max-Eyth-See aufgerufen wurde, wurde über das Verweilverbot informiert und die Party kurzerhand an den Eckensee verlegt. Bis zum frühen Abend kam es weder am Eckensee noch am Max-Eyth-See zu Zwischenfällen mit Feiernden.

Bei den Massenpartys am See in den letzten Wochen kam es öfter zu Belästigungen oder kleinen Rangeleien. Vor allem aber waren die Partys für die Anwohnenden sowie die Tiere im Vogelschutzgebiet ein großes Problem. Die Bewohner aus den umliegenden Wohngebieten forderten Anfang der Woche in einer Resolution an Oberbürgermeister Nopper das Ende des Lärms, den die Partys verursachen. Daraufhin erließ die Stadt das Verweilverbot.