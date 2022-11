1 Ein angeblicher Wasserwerke-Mitarbeiter schickt eine Frau zum Wasserhahnaufdrehen ins Bad – in der Zwischenzeit sucht er nach Bargeld. Foto: Unsplash/Jo Speetjens

In Sindelfingen hat ein Unbekannter sich als Mitarbeiter der Wasserwerke ausgegeben. In Wahrheit hatte der Mann es wohl auf Bargeld abgesehen.















Link kopiert

Mit einer speziellen Betrugsmasche hat ein Unbekannter am Dienstag versucht, an das Bargeld einer Sindelfingerin zu kommen. Laut Polizei hatte der Mann sich gegenüber der 62-Jährigen als Mitarbeiter der Wasserwerke ausgegeben. Als er gegen 11.50 Uhr an der Wohnungstür in der Pfarrwiesenallee klingelte, forderte er die Frau auf, im Badezimmer mehrmals den Wasserhahn auf- und zudrehen.

Die Frau wurde misstrauisch und verließ das Bad. Dabei sah sie eine geöffnete Schublade im Wohnraum. Auch ihre Geldbörse lag nicht mehr an derselben Stelle wie zuvor. Entwendet wurde laut Polizeibericht nichts.

Der Mann war verschwunden. Die 62-Jährige eilte aus ihrer Wohnung und sah, wie er in einer anderen Wohnung des Mehrfamilienhauses verschwand. Sie warnte darauf ihre Nachbarn durch Klopfen und Rufen. Der mutmaßliche Trickdieb flüchtete zuletzt über den Balkon der Erdgeschosswohnung.

Mutmaßlicher Trickdieb flüchtet über den Balkon

Laut Zeugen handelt es sich um einen etwa 35 Jahre alten, rund 1,90 Meter großen Mann mit kurzen schwarzen Haaren. Er war mit einer blauen Jeanshose, dunkler, blousonähnlicher Jacke und einem dunklen Shirt bekleidet. Das Polizeirevier Sindelfingen bittet um Hinweise, Telefon 0 70 31 / 69 70.