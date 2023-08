1 Die Polizei nahm den 24-Jährigen am Dienstag kurz nach der Tat fest. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Fotostand

Nach einem Angriff auf eine 26-Jährige in Nürtingen (Kreis Esslingen) sitzt der Verdächtige in Haft. Die Ermittlungen dauern an. Offenbar fügte er der Frau eine schwere Schnittverletzung zu.















Er soll in der Nacht auf Dienstag eine 26-jährige Bekannte vor ihrer Wohnung in Nürtingen (Kreis Esslingen) angegriffen und schwer verletzt haben: Die Ermittlungen gegen einen 24-Jährigen, den die Polizei kurz darauf festnahm, dauern an. Der Verdächtige sitzt mittlerweile in Haft. Nun gibt die Polizei neue Informationen zu dem Vorfall bekannt.

Einer neuen Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft und Polizei zufolge erlitt die Frau ein schwere Schnittverletzung. Mit welchem Gegenstand sie zugefügt wurden, muss noch geklärt werden. „Ermittlungen zu Motiv und zu Hintergründen dauern noch an“, teilte Ramona Noller von der Pressestelle des Polizeipräsidiums Reutlingen mit.

Der 24-Jährige wird des versuchten Totschlags verdächtigt. Er soll die 26-Jährige am frühen Dienstagmorgen im Wohngebiet Lerchenberg angegriffen haben. Als Anwohner kurz vor 3 Uhr auf das Geschehen aufmerksam geworden waren und den Notruf wählten, flüchtete der Verdächtige mit einem Fahrzeug. Die 26-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Sie befand sich außer Lebensgefahr.

Mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften und einem Hubschrauber fahndete die Polizei erfolgreich nach dem Mann und griff ihn in Zizishausen auf, sein Auto hatte er am Festplatz Oberensingen abgestellt. Am Dienstag wurde im Bereich zwischen dem Festplatz Oberensingen und Zizishausen nach weiteren Beweismitteln gesucht.

Wie die Behörden mitteilen, ist der Verdächtige auf Antrag der Staatsanwaltschaft am Mittwochnachmittag dem Haftrichter vorgeführt worden und wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.