Versuchter Mord in Nürtingen: Angeklagter soll aus Rache zum Messer gegriffen haben

Versuchter Mord in Nürtingen

1 Vor dem Landgericht Stuttgart hat der Prozess gegen einen 24-Jährigen wegen des Vorwurfs des versuchten Mordes begonnen. Foto: //Tobias Steinmaurer

Wegen des Vorwurfs des versuchten Mordes muss sich ein 24-Jähriger vor dem Landgericht Stuttgart verantworten. Er soll in Nürtingen eine zum Tatzeitpunkt 26-jährige Frau gequält, gedemütigt und mit einem Messer verletzt haben.











Brille, Kurzhaarschnitt, bis nach oben zugeknöpftes Sweatshirt, zurückhaltendes Auftreten: Der Angeklagte wirkt wie der nette Nachbar von nebenan. Doch ihm werden schwere Straftaten zur Last gelegt. Der 24-Jährige aus Göppingen muss sich unter anderem wegen des Vorwurfs des versuchten Mordes an einer zum Tatzeitpunkt 26-Jährigen in Nürtingen vor der ersten großen Strafkammer des Landgerichts Stuttgart verantworten.