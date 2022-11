Versuchter Einbruch in Schönaich

1 Die unbekannten Täter schlugen ein Fenster ein und gelangten so ins Gebäudeinnere. Foto: dpa/Daniel Maurer

Vermutlich weil sie zu viel Lärm machten, haben unbekannte Täter am Samstagabend einen Einbruchsversuch im Schönaicher Kelterweg abgebrochen.















Am Samstag gegen 18.40 Uhr meldete eine Anwohnerin einen Einbruch im Kelterweg in Schönaich (Kreis Böblingen). Nach bisherigen Polizeierkenntnissen hatten unbekannte Täter versucht, sich über ein eingeschlagenes Fenster Zutritt ins Innere zu verschaffen. Hierbei dürften in der Wohnung Gegenstände umgefallen sein und dabei laute Geräusche verursacht haben. Wie die Polizei vermutet, hatte dies die Täter vermutlich zur Flucht bewegt.

Da beim Eintreffen der Polizei unklar war, ob sich die Unbekannten noch vor Ort aufhielten, wurde das Gebäude von mehreren Streifenwagenbesatzungen des Polizeireviers Böblingen sowie einer Streife der Polizeihundeführerstaffel des Polizeipräsidiums Ludwigsburg umstellt. Die Täter befanden sich jedoch nicht mehr am Tatort. Es entstand ein Sachschaden von rund 1000 Euro. Das Polizeirevier Böblingen bittet unter Telefon 0 70 31 / 13-25 00 um Zeugenhinweise.