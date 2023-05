1 Unbekannte haben in Filderstadt versucht, einen Bankautomat zu sprengen. Foto: IMAGO

Auch die rohe Gewalt hat nicht zum erhofften Erfolg der Kriminellen geführt. Unbekannte wollten am Samstag mittels Gas einen Geldautomaten in Filderstadt-Plattenhardt (Kreis Esslingen) sprengen. Sie flüchteten ohne Beute.















Unbekannte haben am frühen Sonntagmorgen in Filderstadt versucht, einen Geldausgabeautomaten zu sprengen. Nach den Ermittlungen der Polizei haben die Täter gegen 2.35 Uhr zunächst mit roher Gewalt auf den Automaten eingewirkt, um in das Automateninnere Gas einzuleiten. Das gelang ihnen aber nicht, sodass lediglich der Automat beschädigt wurde, wie die Polizei mitteilte. Das Gebäude der Bankfiliale im Stadtteil Plattenhardt wurde nicht beschädigt. Die Unbekannten machten keine Beute.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen und die Spurensicherung übernommen. Sie bittet Zeugen, die möglicherweise die Tat oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich mit ihr in Verbindung zu setzen. Die Telefonnummer lautet 07 11/39 90-0. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei auch Besitzer von Garagen, Scheunen oder anderen landwirtschaftlichen Gebäuden, in die in den vergangenen Tagen eingebrochen wurde. Die Ermittler vermuten, dass in solchen Objekten Fluchtfahrzeuge abgestellt wurden.

Im Januar war in Kirchheim-Nabern ein Bankautomat gesprengt worden, die Täter konnten flüchten. Und im vergangenen November ereignet sich eine ähnliche Tat in Neuhausen.