Versuch in Notzingen beendet: Jakobuskirche läutet wieder wie gewohnt

1 Pfarrer Luca Bähne erläutert, was verändert wurde und welche Bedeutung die Kirchenglocken grundsätzlich haben. Foto: Katja Eisenhardt

In der Jakobuskirche in Notzingen wurden in der Nacht versuchsweise die Viertelstundenschläge sowie die Schlagwiederholung abgestellt. Doch einige Bürger vermissten das traditionelle Geläut.











In den Wochen vor Weihnachten war es vielen Notzingern aufgefallen: Die Kirchenglocken der evangelischen Jakobuskirche läuteten nachts nicht mehr wie gewohnt. „Hintergrund für die Umstellung war eine einzelne Anfrage aus der Bürgerschaft in der Sitzung des Gemeinderats mit einem besonderen Augenmerk auf die Häufigkeit des Uhrzeitschlags in der Nacht – um Mitternacht zum Beispiel schlagen die Glocken eigentlich insgesamt 28 Mal – und der daraus resultierenden Bitte der Gemeindeverwaltung an das Pfarramt, das nächtliche Geläut zumindest mal testweise abzustellen und eine mögliche Resonanz aus der Bevölkerung abzuwarten“, erklärt Pfarrer Luca Bähne.