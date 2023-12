Verstorbene Persönlichkeiten 2023: Diese Stuttgarter werden wir schmerzlich vermissen

27 Tore Aleksandersen wurde nur 55 Jahre alt. Der Volleyballtrainer coachte die Bundesliga-Frauen des Allianz MTV Stuttgart und führte sie zum Titel. Einen anderen Kampf verlor er leider: den gegen den Krebs. Alexanderson erlag seinem Leiden im Dezember. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

2023 war auch ein Jahr des Abschiednehmens. Viele bekannte Gesichter aus den Bereichen Politik, Kultur, Wirtschaft und Stadtleben sind in den vergangen zwölf Monaten gestorben. Hier wollen wir noch mal an einige von ihnen erinnern.











Viele starben zu jung: Auch 2023 sind wieder Stuttgarter aus dem Leben geschieden, die der Stadt schmerzlich fehlen werden. Wir wollen an dieser Stelle an einige von ihnen erinnern, die sich in den Bereichen Politik, Wirtschaft, Kultur, Sport oder Stadtleben besonders verdient gemacht haben – ohne den Anspruch auf Vollständigkeit.

Spitzengastronomen und Wirtschaftsgrößen

Ob Wirtschaftsgrößen wie Heinz Dürr, der viel zu jung von uns gegangene Volleyballtrainer Tore Aleksandersen, Spitzengastronomen wie Claus Wöllhaf oder Dietrich Wagner, das Gesicht des Stuttgart-21-Protests und viele mehr. Stuttgart musste 2023 um viele Menschen trauern, die die Stadt auf ganz unterschiedliche, aber besondere Weise geprägt und bereichert haben.

Die Menschen, an die wir hier noch mal erinnern wollen, finden Sie in unserer Bildergalerie.