Verspätungen nach Stellwerkstörung: S 1 nach Esslingen fährt im Halbstundentakt

Die S 1 wurde infolge einer Stellwerkstörung ausgebremst.

Verzögerungen und Ausfälle am Montagmorgen im S-Bahnverkehr in der Region Stuttgart. Nach Angaben der Bahn machte eine Stellwerkstörung Probleme. Die S 1 nach Esslingen und Kirchheim fuhr zeitweise nur im Halb-Stunden-Takt.











Wer am Montagmorgen aufgrund der erwarteten Staus durch Bauernproteste die S-Bahn statt des Autos wählte, kam dennoch zu spät an: Eine Stellwerkstörung sorgte zeitweise für Verzögerungen und Ausfälle in der Region. Davon waren auch Fahrgäste im Kreis Esslingen betroffen.

Die Störung am Hauptbahnhof in Stuttgart hatte Folgen bis in die Region: Ein Gleisabschnitt zwischen Gleisvorfeld und S-Bahn-Station sei ab 8.50 Uhr im Stellwerk immer wieder als besetzt angezeigt worden, obwohl der S-Bahn-Zug diesen jeweils vollständig geräumt hatte, erklärte ein Sprecher der Deutschen Bahn. Dadurch seien weitere Fahrten vorerst nicht möglich gewesen zusätzliche Sicherungsmaßnahmen notwendig geworden. „Diese sind zeitlich aufwendiger und lassen nur eine eingeschränkte Anzahl an Zugfahrten zu“, sagte der Sprecher.

Züge fahren im Halbstundentakt

Die Folge: „Die Züge der S-Bahn-Linien S1, S2 und S3 fuhren deshalb vorübergehend im Halbstundentakt.“ Um ein Aufstauen der Züge zu vermeiden, seien zudem etwa 20 Fahrten in den Hauptbahnhof oben umgeleitet worden. Das bekamen auch Fahrgäste im Kreis Esslingen zu spüren, deren S-Bahn von und nach Esslingen, Plochingen oder Kirchheim mit teils großer Verspätung kam.

Technikerinnen und Techniker der Deutschen Bahn seien schnell vor Ort gewesen, um die Ursache der Störung zu finden, teilt der Bahnsprecher weiter mit. „Nach etwa 75 Minuten funktionierte die Technik wieder stabil. Die Deutsche Bahn bittet die Fahrgäste für entstandene Unannehmlichkeiten um Entschuldigung.“