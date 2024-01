Verseuchte Erde am Leinfeldener Bahnhof: Bei Altlasten-Sanierung drohen Lärm und Gestank

1 Mit der Idylle an den Bahngleisen in Leinfelden ist es bald vorbei. Foto: /Tim Höhn

An den Bahngleisen in Leinfelden sollen in Kürze Schadstoffe im Boden chemisch unschädlich gemacht werden. Später wird verseuchte Erde abgetragen.











Im Bereich des ehemaligen Güterbahnhofs in Leinfelden stehen umfangreiche Bodensanierungsarbeiten bevor. Im Februar sollen Rodungsarbeiten auf der Grünfläche zwischen den Bahngleisen und der Bahnhofstraße auf Höhe der Häuser mit den Nummern 45 bis 53 beginnen. Im dritten und im vierten Quartal dieses Jahres sollen dann unter der Bahnhofstraße sowie in tieferen Bereichen der Grünfläche mittels der sogenannten „DI-ISCO Sanierung“ die seit Jahrzehnten dort befindlichen Schadstoffe per Injektion von Chemikalien in den Boden unschädlich gemacht werden. Vom dritten Quartal 2025 bis zum zweiten Quartal 2026 sollen die oberen Bodenschichten der Grünfläche und der Randbereich zur Bahnhofstraße mittels Baggeraushub und Großlochbohrungen abgetragen und ausgetauscht werden. Dies geht aus einem als Handout bezeichneten Papier der Deutschen Bahn für die Anwohner hervor.