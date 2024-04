Verschickungskinder lösen Verein auf: „Ich wusste, dass wir gegen Widerstände kämpfen müssen“

1 Andrea Weyrauch ist eine der Vereinsgründerinnen. Bis zuletzt war sie Vorstandsvorsitzende. Foto: Lorenz

Vereinsmitgründerin Andrea Weyrauch erläutert, warum sich der Verein Aufarbeitung Kinderverschickungen Baden-Württemberg auflöst. Der Dialog mit den Ex-Akteuren sei ins Stocken geraten, die Arbeit ineffizient und von Ehrenamtlichen nicht mehr zu leisten.











Vor dreieinhalb Jahren startete der Verein Aufarbeitung Kinderverschickung Baden-Württemberg voller Tatendrang. Dass die ehemaligen Verantwortlichen der Kinderkuren nicht so intensiv wie erwartet an der Aufarbeitung mitarbeiten würden, merkten sie spätestens durch eine fehlgeleitete Mail. Darin brachte der Schreiber die Hoffnung zum Ausdruck, dass hoffentlich die dunklen Schatten der Vergangenheit an ihnen vorbeiziehen würden. Sie waren also gewarnt. Ein Gespräch über die Stimmung am Runden Tisch und die Überzeugung, dass sich Forschung nicht aufhalten lässt.