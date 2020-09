1 Die Trainerin in der Sporthalle 1 - jetzt auch ausgestattet mit der höchsten deutschen Lizenz: Veronika Goldammer. Foto: Robin Rudel

Die Trainerin des TV Nellingen hat unter schwierigen Bedingungen die A-Lizenz erworben. „Ich möchte Nellingen auf stabile Füße stellen, es macht zurzeit richtig, richtig Spaß“, erklärt sie.

Ostfildern - Mega.“ Dieses Wort verwendet Veronika Goldammer immer wieder, wenn sie von ihrer jüngst abgeschlossenen Trainerausbildung erzählt. Es hat das eine oder andere gefehlt in diesem Lehrgang zur Handball-A-Lizenz. In Corona-Zeiten ist es eben auch nicht so leicht, sich weiterzubilden. Es gab eine lange Unterbrechung. Die letzte Phase wurde von der Halle ins Internet verlegt. Die erfolgreich abgelegte Prüfung in Hennef konnte Goldammer nicht mit ihren in dem einen Jahr lieb gewonnenen Mitstreitern feiern. Aber insgesamt war für sie die Erfahrung – „mega.“ Die Horizonte, die sich geöffnet haben, waren „mega“. Die zweiwöchige Hospitanz bei Borussia Dortmunds Trainer Andre Fuhr war „mega“. Unter anderem den Bundesliga-Sieg der BVB-Frauen gegen das Spitzenteam SG BBM Bietigheim erlebte sie mit. Sie hat wie erhofft viel dazugelernt.