Vermisstensuche in Leinfelden-Echterdingen

1 Die 50-jährige Frau wurde wiedergefunden (Symbolfoto). Foto: picture alliance/dpa/Patrick Seeger

Eine seit Donnerstag Vermisste Frau aus Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen) wurde am Sonntagmorgen wohlbehalten in Stuttgart angetroffen.















Die Polizei hatte seit Donnerstag nach einer 50 Jahre alten Frau aus Musberg (Kreis Esslingen) gesucht. Nun ist sie wohlbehalten gefunden worden.

Die Vermisste hatte laut Polizei im Laufe des Donnerstags ihre Wohnung in Musberg verlassen und war nicht mehr zurückgekehrt. Danach fehlte jede Spur von ihr.

Die Überprüfung bekannter Hinwendungsorte sowie umfangreiche Suchmaßnahmen mit zahlreichen Einsatzkräften blieben zunächst Erfolg. Am Sonntagmorgen konnte die Frau dann in Stuttgart wohlbehalten angetroffen werden. Wo sie sich in der Zwischenzeit aufgehalten hat, ist nach derzeitigem Stand nicht bekannt.