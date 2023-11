Vermisste Seniorin in Kirchheim/Teck: Helikopter und Spürhunde im Einsatz – Suche nach Hinweis erfolgreich

1 Unter anderem mit einem Polizeihubschrauber wurde nach der Frau gesucht. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Rüdiger Wölk

Am Donnerstagabend hat die Polizei über Kirchheim (Kreis Esslingen) stundenlang nach einer vermissten Seniorin gesucht. Dabei kam auch ein Hubschrauber zum Einsatz. Schließlich hatte die Suche Erfolg.











Mit einem Hubschrauber, Spürhunden und mehreren Streifenwagen hat die Polizei am Donnerstag in Kirchheim (Kreis Esslingen) nach einer vermissten Seniorin gesucht. Nach Angaben eines Sprechers war die Frau gegen 17 Uhr als vermisst gemeldet worden.

Zuvor hatte sie ihre Wohnung in Kirchheim verlassen und war nicht zurückgekehrt. Daher wandten sich ihre Angehörigen schließlich an die Polizei. Nach fast vierstündiger Suche konnte die Frau am Marktplatz augenscheinlich wohlbehalten von der Polizei angetroffen werden – ein Zeuge hatte den Beamten den entscheidenden Hinweis geliefert. Ihre Angehörigen nahmen die Seniorin wieder in Empfang.