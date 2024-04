Suchaktion in Murrhardt: Polizeireiter entdecken vermisste Seniorin

1 Bei der Suche nach der Vermissten wurden auch Polizeipferde eingesetzt – hier ein Archivbild aus dem vergangenen Jahr. Foto: Ines Rudel

Eine Seniorin wird seit Mittwochabend in Murrhardt vermisst. Die Polizei sucht vergeblich mit Streifenwagen und Hubschrauber nach ihr. Schließlich finden Polizeireiter die 75-Jährige verletzt.











Link kopiert

Eine vermisste Seniorin ist am Donnerstagmittag von Polizeireitern wieder gefunden worden. Die 75 Jahre alte Bewohnerin eines Altenheims in Murrhardt hatte die Einrichtung am Mittwochabend verlassen. Die Polizei begann daraufhin eine Suchaktion, bei der sie neben Streifenwagen auch einen Hubschrauber sowie Polizeireiter einsetzte. „Die Pferde kommen in unwegsamem Gelände besonders gut voran, und die Reiter haben von oben einen guten Überblick, falls die gesuchte Person im Gras liegt“, erklärt ein Polizeisprecher.

Zunächst wurde vermutet, die Dame könne sich nach Esslingen oder Stuttgart aufgemacht haben, da sie dort früher gelebt hatte. So weit kam sie allerdings nicht: Polizeireiter entdeckten die Seniorin am Donnerstagmittag unweit des Altenheims. Sie war einen Hang hinuntergestürzt und dann in einem Gestrüpp hängengeblieben. Dabei hatte sie sich leicht am Bein verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie in eine Klinik.