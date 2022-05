1 Der Senior musste in einer Klinik ambulant behandelt werden. Foto: dpa/Daniel Karmann

Auf einer Fahrt nach Neuhausen (Kreis Esslingen) kam ein 85-jähriger Fahrer eines dreirädrigen Elektromobils von der Fahrbahn ab, prallte gegen eine Mauer und stürzte.















Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen hat sich laut Polizeiangaben ein 85-Jähriger bei einem Verkehrsunfall am Sonntagmorgen auf der L1204 kurz vor Neuhausen zugezogen.

Der Mann war gegen 8.15 Uhr mit seinem dreirädrigen Elektromobil auf der Landesstraße in Richtung Neuhausen unterwegs. Nach derzeitigem Kenntnisstand kam er dabei in der Unterführung der A8 nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte gegen eine Mauer und stürzte. Der Rettungsdienst brachte den Senior anschließend zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Der Schaden am Elektromobil beläuft sich laut Polizei auf mehrere hundert Euro.