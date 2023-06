Verletzter Radler in Wernau

1 In Wernau ist bei einem Unfall ein Radler verletzt worden. Foto: imago images/U. J. Alexander/Udo Herrmann

In Wernau ist am Freitag ein Auto mit einem Radfahrer kollidiert. Die Fahrerin hatte laut Polizei dessen Vorfahrt missachtet. Der Radfahrer ist verletzt worden und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.















Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes hat nach Angaben der Polizei ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Freitagmorgen in der Kirchheimer Straße erlitten. Eine 78 Jahre alte Autofahrerin sei kurz nach 8.30 Uhr auf der Kirchheimer Straße in Richtung Kirchheim unterwegs gewesen. Im Kreisverkehr mit der Max-Eyth-Straße habe sie die Vorfahrt eines bereits darin befindlichen, 59 Jahre alten Radfahrers missachtet.

Rettungsdienst bringt Radler in Klinik

Dieser stürzte infolge der Kollision zu Boden. Der Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf etwa 6000 Euro.