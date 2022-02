Bahnpolitiker Michael Theurer „Der Gäubahntunnel ist verkehrlich die richtige Lösung“

Michael Theurer, Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium, spricht sich für die große Schienenlösung am Stuttgarter Flughafen aus. Bei der von Landesverkehrsminister Winfried Hermann gewünschten Ergänzungsstation in Stuttgart sieht er andere am Zug.