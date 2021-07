1 Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurde bei dem Unfall niemand verletzt (Symbolfoto). Foto: picture alliance/dpa/Carsten Rehder

Ein Schaden von etwa 21.000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall in Wernau (Kreis Esslingen) am Donnerstagvormittag, nachdem ein Linienbus mit einem Pkw zusammengestoßen war.

Wernau - Zu einem schadensträchtigen Verkehrsunfall zwischen einem Linienbus und einem Pkw ist es am Donnerstagvormittag in Wernau (Kreis Esslingen) gekommen. Gegen 11.40 Uhr befuhr ein 36-Jähriger laut Polizei mit einem MAN-Bus die Adlerstraße in Richtung Plochingen. An der Einmündung der durch die Regel „Rechts-vor-Links“ vorfahrtsberechtigten Albstraße kam es zur Kollision mit dem von dort kommenden 3er BMW eines 72 Jahre alten Mannes. Der Pkw stieß dabei in die Seite des Omnibusses und wurde so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Insgesamt beziffert die Polizei den Schaden auf etwa 21.000 Euro.