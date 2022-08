Verkehrsunfall in Ostfildern

1 Der Biker stürzte zu Boden und wurde laut Polizei so schwer verletzt, dass er vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden musste. (Symbolbild) Foto: dpa/Monika Skolimowska

Ein Autofahrer hat am Mittwoch in Ostfildern (Kreis Esslingen) beim Rückwärtsfahren einen Motorrollerfahrer gestreift. Die Polizei sucht Zeugen.















Link kopiert

Bei einem Unfall am Mittwochabend in Ostfildern wurde ein 71-jähriger Motorrollerfahrer verletzt. Den derzeitigen polizeilichen Ermittlungen zufolge war ein 24-Jähriger gegen 18.45 Uhr mit seinem Auto rückwärts aus einer Parklücke an der Ecke Robert-Koch-Straße/Herzog-Philipp-Platz gefahren. Dabei soll er offenbar den vorbeifahrenden Motorroller des 71-Jährigen gestreift haben.

Polizei sucht Zeugen

Der Biker stürzte zu Boden und wurde laut Polizei so schwer verletzt, dass er vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Die Polizei bittet Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben, sich unter Telefonnummer 0711/7091-3 zu melden.