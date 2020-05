81-Jähriger kommt in Oberensingen bei einer Einmündung von der Fahrbahn ab und fährt auf Verkehrsinsel.

Nürtingen - Am Montagnachmittag hat sich laut Polizei in Oberensingen ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem ein 81-Jähriger mit seinem Golf gegen eine Straßenlaterne gekracht ist. Der Senior ist um 12.15 Uhr mit seinem VW Golf die Stuttgarter Straße aus Richtung Aichtal kommend gefahren und dann an der Einmündung zum Lindenplatz links abgebogen. Hierbei kam er nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Straßenlaterne auf der dortigen Verkehrsinsel. Der Rettungsdienst war vorsorglich vor Ort, der Senior blieb unverletzt. Am Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro, es musste abgeschleppt werden. Zur Beseitigung ausgelaufener Betriebsstoffe war die Feuerwehr im Einsatz.