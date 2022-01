1 Beide Fahrzeuge mussten im Anschluss abgeschleppt werden. Foto: SDMG/ Kaczor

Zwei Leichtverletzte und ein Schaden in Höhe von 17.500 Euro sind die Bilanz eines Unfalls in Nürtingen (Kreis Esslingen) am Samstagmorgen.















Nürtingen - Ein 86-jähriger Autofahrer hat am Samstagmorgen an der Kreuzung Walter-Rauch-Straße/Weberstraße in Nürtingen (Kreis Esslingen) einer 31-jährigen Frau die Vorfahrt genommen und dadurch einen Unfall verursacht. Gegen 9.30 Uhr war der Mann laut Polizeiangaben auf der Walter-Rauch-Straße in Richtung Weberstraße unterwegs und fuhr ungebremst in die Kreuzung ein. Infolge dessen stieß er mit dem von rechts kommenden Auto einer 31-Jährigen zusammen. Dabei erlitten beide leichte Verletzungen. Der entstandene Schaden an beiden Fahrzeugen wird auf etwa 17.500 Euro geschätzt.