Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf etwa 22.000 Euro.

Wegen eines Sekundenschlafs ist eine Autofahrerin am Dienstagvormittag auf der Scharnhäuser Straße in Neuhausen (Kreis Esslingen) von der Straße abgekommen und gegen einen Laternenmast gekracht.















Neuhausen - Eine 19-Jährige ist am Dienstagvormittag auf der Scharnhäuser Straße in Neuhausen (Kreis Esslingen) kurz eingenickt, kam von der Straße ab und krachte gegen einen Laternenmast. Nach Angaben der Polizei war die Autofahrerin gegen 11.50 Uhr mit ihrem Wagen auf der Scharnhäuser Straße in Richtung Wilhelmstraße unterwegs, als sie in einen Sekundenschlaf fiel. Dadurch kam sie in einer Rechtskurve nach links von der Straße ab und prallte gegen einen Gartenzaun sowie einen Laternenmast. Sie wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Das Auto war nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf etwa 22.000 Euro.