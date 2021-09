Mutter und Kind schwer verletzt Unfall in Altbach war offenbar ein Mordversuch

Der 25-Jährige, der am Montag eine Mutter und ihr Kind angefahren hat, sitzt in Untersuchungshaft. Er war offenbar bereits zuvor in psychiatrischer Behandlung. Die Polizei spricht vom Verdacht des dreifachen versuchten Mordes. Die Mutter ist mittlerweile außer Lebensgefahr.