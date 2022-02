1 Ein Rettungswagen brachte den 21-Jährigen anschließend zur Untersuchung und Behandlung in ein Krankenhaus. Foto: dpa/Marcel Kusch

Am Montagnachmittag ist es in Köngen (Kreis Esslingen) zu einem Auffahrunfall gekommen. Ein 21-jähriger Motorradfahrer fuhr in das Heck eines 26-jährigen Autofahrers und stürzte zu Boden.















Köngen - Am Montagnachmittag ist es um kurz nach zwölf Uhr auf der Bahnhofstraße in Köngen (Kreis Esslingen) in Richtung Denkendorf zu einem Auffahrunfall gekommen. Laut Polizeibericht bemerkte ein 21-jährigen Motorradfahrer zu spät, dass ein 26-jähriger Autofahrer verkehrsbedingt bremsen musste und fuhr auf ihn auf. Dabei stürzte der Motorradfahrer zu Boden und wurde verletzt. Er wurde anschließend vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 6.000 Euro.