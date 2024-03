Verkehrsunfall in Kirchheim: Motorradfahrer wurde schwer verletzt

1 Die Polizei wurde am Montagabend zu einem Verkehrsunfall in Kirchheim gerufen: Ein Motorradfahrer wurde dabei schwer verletzt. Foto: imago images/Fotostand/Fotostand / K. Schmitt via www.imago-images.de

Beide Ampel zeigten wohl auf „Grün“. So kam es zu dem Zusammenstoß zwischen einem Motorradfahrer und einer Pkw-Lenkerin an der Einmündung der Jesinger Straße und der Straße Zu den Schafhofäckern in Kirchheim.











Schwere Verletzungen hat ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Montagabend in Kirchheim erlitten. Eine 61-Jährige befuhr gegen 18.15 Uhr mit ihrem Auto die Jesinger Straße in Richtung Jesingen und wollte an der Einmündung bei Grün zeigender Ampel nach links in die Straße Zu den Schafhofäckern abbiegen. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem auf der Jesinger Straße entgegenkommenden, 46-jährigen Biker. Er war ebenfalls bei Grün anzeigender Ampel in den Einmündungsbereich eingefahren. Der 46-Jährige stürzte von seinem Motorrad. Er wurde zur weiteren Behandlung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 6000 Euro.