1 Die Smartfahrerin wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht (Symbolbild). Foto: /Andreas Geber

Bei einem Auffahrunfall in Frickenhausen (Kreis Esslingen) ist am Mittwochvormittag eine Smartfahrerin leicht verletzt worden.

Frickenhausen - Bei einem Verkehrsunfall in der Neuffener Straße im Ortsteil Linsenhofen ist eine 58-jährige Smartfahrerin nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt worden. Laut Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall am Mittwochvormittag gegen 11:30 Uhr. Ein 39-Jähriger Autofahrer krachte nach dem Ortseingang in das Heck der Smartfahrerin, die kurz zuvor auf der Straße angehalten hatte. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Smart nach rechts, über den Gehweg hinweg gegen einen Zaun geschleudert. Die 58-Jährige wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Schaden beläuft sich nach Schätzungen der Polizei auf rund 10.000 Euro.