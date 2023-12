Verkehrsunfall in Filderstadt: Zwei Kinder bei Unfall schwer verletzt

1 Alle Beteiligten wurden ins Krankenhaus gebracht. Foto: dpa/Nicolas Armer

Wohl auf der Suche nach einem Parkplatz war eine 75-jährige Autofahrerin in Filderstadt, als sie eine Frau, ein Kleinkind und ein Baby übersah und diese dadurch schwer verletzte. Alle Beteiligten kamen ins Krankenhaus.











Mehrere Personen, darunter zwei Kinder, sind bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag in Filderstadt-Sielmingen verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war kurz nach 14 Uhr eine 75 Jahre alte Frau mit einem Toyota auf der Sielminger Hauptstraße unterwegs gewesen und hatte, wohl auf der Suche nach einer Parkmöglichkeit, zunächst am Fahrbahnrand angehalten.

Anschließend setzte der Wagen Zeugenaussagen zufolge mit starker Beschleunigung und aufheulendem Motor zurück. Dabei erfasste das Auto an einer Fußgängerampel eine 31-Jährige, ein vier Jahre altes Mädchen sowie einen Kinderwagen mit einem elf Monate alten Kind. Die Fußgänger stürzten daraufhin zu Boden. Der Toyota touchierte noch den Mast der Ampel und stieß leicht gegen eine Hauswand. Die Frau sowie die beiden Kinder wurden ersten Erkenntnissen zufolge schwer verletzt in eine Klinik eingeliefert. Die 75-Jährige, die augenscheinlich einen Schock erlitten hatte, kam ebenfalls in ein Krankenhaus. Der Schaden am Auto beläuft sich auf rund 6 000 Euro.