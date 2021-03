Verkehrsunfall in Esslingen

1 Der Unfall hat sich laut Polizei am Montagnachmittag in Esslingen ereignet. (Symbolbild) Foto: picture alliance / dpa/Patrick Seeger

Laut Polizei hat es am Montag einen Unfall in Esslingen gegeben, bei dem die 23-jährige Unfallverursacherin leicht verletzt wurde. Insgesamt waren drei Autos an dem Unfall beteiligt.

Esslingen - Leichte Verletzungen hat laut Polizei eine Unfallverursacherin am Montagnachmittag in Esslingen erlitten. Die 23-Jährige war kurz vor 15 Uhr mit einer Mercedes-Benz G-Klasse auf der L1192 von Esslingen herkommend unterwegs. Im Anschluss wollte sie nach rechts auf die K 1216 in Richtung Nellinger Linde abbiegen. Auf dem Abbiegestreifen übersah sie den verkehrsbedingt stehenden Renault Zoe eines 61 Jahre alten Mannes.

Dessen Pkw wurde durch die Kollision nach vorne geschoben und prallte gegen den 3er BMW eines 42-Jährigen, der von der Umgehungsstraße herkommend nach links abgebogen war.

Das Fahrzeug der 23-Jährigen war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Rettungsdienst brachte sie zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Der Schaden wird von der Polizei auf 18.000 Euro geschätzt.