1 Vermutlich waren Schnaps und Co. im Spiel – beim Unfallverursacher wurde deutlich Alkoholgeruch wahrgenommen (Symbolfoto). Foto: picture alliance / dpa/Axel Heimken

Wohl etwas zu tief ins Glas geschaut hatte ein Mann, der heute Nacht in Esslingen erst mehrere Auto beschädigte und sich dann mit seinem eigenen Fahrzeug überschlagen hatte.

Esslingen - Zu einem Verkehrsunfall mit einem überschlagenen Fahrzeug sind die Rettungskräfte am frühen Samstagmorgen um 4 Uhr in die Hauptstraße ausgerückt. Ein 40-Jähriger befuhr mit seinem VW Golf die Hauptstraße in Richtung Esslingen-Mitte und stieß vermutlich wegen einer alkoholischen Beeinflussung gegen einen, am rechten Fahrbahnrand abgestellten Citroen, der noch auf einen Skoda aufgeschoben wurde. Durch die Wucht des Aufpralles überschlug sich das Fahrzeug des Unfallverursachers und kam auf dem Dach zum Liegen. Der Fahrer wurde nach jetzigem Stand lediglich leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Da bei der Unfallaufnahme beim Verursacher Alkoholgeruch wahrgenommen wurde, musste er sich einer Blutentnahme unterziehen. Der unfallbeschädigte Citroen und der VW Golf mussten von einem Abschleppunternehmen versorgt werden. Der Schaden beläuft sich auf ca. 30.000 Euro. Neben dem Rettungsdienst war auch die Feuerwehr mit einem Fahrzeug und vier Mann vor Ort.