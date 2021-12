1 Der bei dem Unfall entstandene Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. (Symbolfoto) Foto: imago images/Fotostand / Reiss via www.imago-images.de

Womöglich wegen eines medizinischen Problems ist ein 65-Jähriger am Mittwochvormittag auf der B 10 zwischen Esslingen-Mitte und Esslingen-Weil in die Leitplanke gekracht.















Link kopiert

Esslingen - Ein medizinisches Problem könnte den polizeilichen Ermittlungen zufolge die Ursache für einen Verkehrsunfall sein, der sich am Mittwochvormittag auf der B 10 zwischen den Ausfahrten Esslingen-Mitte und Esslingen-Weil ereignet hat. Nach Angaben der Polizei war ein 65-Jähriger gegen 11.30 Uhr mit seinem Auto auf der Bundesstraße in Richtung Stuttgart unterwegs, als er zwischen den beiden Ausfahrten zunächst nach rechts von der Fahrbahn abkam. Dort prallte er gegen die Leitplanke und setzte seine Fahrt in Richtung Stuttgart fort. Wenig später konnte von der Polizei an seinem Aufenthaltsort aufgefunden werden. Der 65 Jahre alte Mann blieb unverletzt. Am Fahrzeug und der Leitplanke entstand ein Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro.