Verkehrsunfall in Baltmannsweiler

1 Foto: SDMG / Kohls

Nach einer Kollision mit einem Vogel hat ein 25-jähriger Motorradfahrer auf der Kreisstraße zwischen Baltmannsweiler und Baach (Kreis Esslingen) die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und ist gestürzt.

Baltmannsweiler - Nach dem Zusammenprall mit einem Vogel hat ein Motorradfahrer nach Angaben der Polizei die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und ist gestürzt. Der 25-Jährige war am Montagabend mit seiner BMW auf der Kreisstraße zwischen Baltmannsweiler und Baach unterwegs. Gegen 19.15 Uhr sei er in Richtung Baach im Bereich einer Linkskurve mit dem Vogel zusammengestoßen, nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gestürzt. Bei dem Sturz zog sich der Biker laut der Polizei leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte den 25-Jährigen in ein Krankenhaus. Den Schaden beziffert die Polizei auf rund 4000 Euro. Das Motorrad musste abgeschleppt werden.