Filderstadt Polizei sucht nach Einbruch nach Zeugen

Nach einem Einbruch in einer Gaststätte in Filderstadt (Kreis Esslingen) sucht die Polizei nach Zeugen. In der Nacht zum Montag haben zwei Einbrecher in der Hornbergstraße einen Gastraum durchsucht und mehrere Gegenstände gestohlen.