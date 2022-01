Verkehrskontrolle in Deizisau

1 Erst mithilfe weiterer Kollegen und dem Einsatz von Pfefferspray sei es gelungen, den Mann zu überwältigen und in Gewahrsam zu nehmen. Foto: imago images/Fotostand/ K. Schmitt via www.imago-images.de

In Deizisau (Kreis Esslingen) legte sich ein 59-Jähriger mit mehreren Polizeibeamten bei einer Verkehrskontrolle an. Zuvor hatte er lautstark die Rechtmäßigkeit der Kontrolle bezweifelt und die Beamten beleidigt.















Deizisau - Ein 59-jähriger Autofahrer hat am Sonntag in Deizisau bei einer Verkehrskontrolle Polizisten angegriffen und verletzt. Laut der Polizei wurde der Mann über Nacht in Gewahrsam genommen.

Polizisten hatten den Mann gegen 20.30 Uhr auf einen Parkplatz an der Esslinger Straße gelotst, um ihn und sein Fahrzeug zu kontrollieren. Der 59-Jährige habe zunächst lautstark die Rechtmäßigkeit der Maßnahme bezweifelt und die Beamten beleidigt. Schließlich sei er, ohne eine Corona-Schutzmaske zu tragen, auf die Polizisten zugegangen, die versucht hätten, ihn auf Abstand zu halten. Daraufhin seien sie von dem Mann mit Schlägen und Tritten attackiert worden, wodurch drei Polizisten verletzt worden seien – einer sogar so schwer, dass er in einem Krankenhaus ambulant habe behandelt werden müssen.

Erst mithilfe weiterer Kollegen und dem Einsatz von Pfefferspray sei es gelungen, den Mann zu überwältigen und in Gewahrsam zu nehmen. Auch der 59-Jährige habe Verletzungen erlitten. Nach einer ambulanten Versorgung in einer Klinik musste er die Nacht in einer Zelle verbringen. Ihn erwarteten nun diverse Strafanzeigen.