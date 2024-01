Jahresrückblick Verkehr: Weitere Ampel entlastet Situation in Berliner Straße in Esslingen

Weitere Ampel entlastet Situation in Berliner Straße in Esslingen

1 Ampel an der Berliner Straße Foto: Roberto Bulgrin Foto: Roberto /Bulgrin

Bei den Signalanlagen in der Esslinger Berliner Straße sahen viele Fußgänger rot: Sie überquerten die Fahrbahn, ohne auf die Ampelschaltung zu achten. Die Installation eines weiteren Lichtsignals hat nach Angaben der Stadt Esslingen für Entspannung gesorgt.











Link kopiert

Der Name Berliner Straße passt. Denn an der Hauptverkehrsader am Rande der Esslinger Altstadt geht es ähnlich wuselig zu wie in der Bundeshauptstadt. Darum galt die Wegnahme einer Fahrspur als umstritten. Doch nach Aufregungen um wild querende Fußgänger auf Höhe des Wohn- und Geschäftszentrums Qbus ist nach Angaben der Stadt Esslingen durch die Installation einer weiteren Ampel Ruhe eingekehrt.