Verkehrsbelastung in Leinfelden-Echterdingen: Am 17. Mai öffnet die Stuttgarter Straße – ist nun Schluss mit dem Stau?

1 Noch ist die Stuttgarter Straße in Unteraichen gesperrt. Mitte Mai wird sich das ändern. Foto: Andreas Rosar, Fotoagentur-Stuttgart

Die Sperrung der Stuttgarter Straße führt seit Monaten zu Verkehrschaos in Leinfelden-Echterdingen. Am 17. Mai öffnet die Straße wieder. Allzeit freie Fahrt gibt deshalb aber noch lange nicht.











Die gute Nachricht zuerst: Von 17. Mai an wird das Verkehrschaos etwas weniger werden, das Menschen, die in Leinfelden-Echterdingen leben oder arbeiten, mächtig auf die Nerven geht. Denn an diesem Tag sollen an der Stuttgarter Straße die rot-weißen Sperren entfernt werden, wie Bürgermeister Benjamin Dihm jetzt bekannt gegeben hat. Die über Monate hinweg gekappte, wichtige Verkehrsader wird dann wieder ans Netz gehen, der Teilort Unteraichen wieder deutlich besser zu erreichen sein. Auch die Stop-and-go-Schlangen, in denen sich Autofahrer zu Stoßzeiten von Echterdingen nach Leinfelden und wieder zurück quälen, sollten zumindest kürzer werden. Das Problem: Die S-Bahn-Schienen laufen einmal quer durch Die Stadt. „Drei Kreuzungen führen über die Schienen, wenn ich eine zumache, sind die anderen beiden überlastet“, erklärt Stadtwerkechef Peter Friedrich. Es gilt weite Umwege zu nehmen.