Verkehr vor Schulen im Kreis Esslingen: Wenn Elterntaxis die Sicherheit gefährden

1 Chaotischer Verkehr in der Schillerstraße in Altbach Foto: /Philipp Braitinger

Chaotische Szenen spielen sich ab, wenn an einer Altbacher Schule Eltern mit dem Auto ihre Kinder bringen oder abholen. Das Phänomen „Elterntaxi“ beschäftig auch andere Kommunen, wie eine Umfrage in Esslingen, Kirchheim und Nürtingen zeigt.











Meist ist es ruhig in der Schillerstraße. Die Einbahnstraße in Altbach wird überwiegend von Anwohnern genutzt. Vor Schulbeginn und nach Schulschluss steigt das Verkehrsaufkommen allerdings sprunghaft an. Eltern, die ihre Kinder bringen oder abholen, verursachen chaotische Zustände. Die Baustelle am Feuerwehrhaus verschärft die Situation. Nun soll im Zuge von weiteren Bauarbeiten, die kommende Woche beginnen, die Straße bis Jahresende für den Durchgangsverkehr gesperrt werden. Die Folgen wolle man sich genau ansehen, verrät der Bürgermeister Martin Funk. Vielleicht könnte die Sperrung eine Dauerlösung sein, um den Verkehr vor der Schule zu verringern.