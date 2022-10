Drei B10-Tunnel in den kommenden Nächten gesperrt

Verkehr in Stuttgart

1 Der Rosensteintunnel (Foto), der Pragsatteltunnel sowie der Leuzetunnel sind von der Sperrung betroffen. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Auf der B10 in Stuttgart werden der Pragsatteltunnel, der Rosensteintunnel sowie der Leuzetunnel in den kommenden Nächten in Fahrtrichtung Esslingen gesperrt. Die Einzelheiten.















Link kopiert

In den kommenden Nächten werden in Stuttgart entlang der B10 in Fahrtrichtung Esslingen drei Tunnel gesperrt. Das Tiefbauamt hat Umleitungsstrecken ausgeschildert.

Wie die Stadt Stuttgart in einer Pressemitteilung berichtet, seien der Pragsatteltunnel, der Rosensteintunnel sowie der Leuzetunnel von den Sperrungen betroffen. Deshalb wird in den Nächten von Montag, 17. Oktober, bis Samstag, 22. Oktober, auf der B10 in Richtung Esslingen der Verkehr ab dem Pragsattel umgeleitet.

In den Nächten auf Dienstag, Mittwoch und Donnerstag dauert die Sperrung von 0 Uhr bis 5 Uhr, in der Nacht zum Freitag von 22 Uhr bis 5 Uhr, in der Nacht zum Samstag von 22 Uhr bis 10 Uhr. Die Umleitungsstrecke führe vom Pragsattel kommend über die Heilbronner Straße, die Wolframstraße sowie die Cannstatter Straße und sei örtlich ausgeschildert.