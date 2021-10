1 In Nürtingen gab es zwei Unfälle mit zahlreichen Verletzten (Symbolfoto). Foto: imago images/Einsatz-Report24/Markus Rott via www.imago-images.de

Bei mehreren Unfällen wurden in Nürtingen (Kreis Esslingen) insgesamt sechs Personen teilweise schwer verletzt.















Nürtingen -

Am Dienstagmorgen kam es um 7.30 Uhr In der Au zu einem Auffahrunfall, nachdem ein 53-Jähriger an einer Fußgängerfurt auf der Höhe der Einmündung der Walter-Rauch-Straße für zwei Radfahrer bremste, die dabei waren, die Straße zu überqueren. Der nachfolgende 26-Jährige bemerkte die Bremsaktion zu spät, und fuhr auf den Wagen des 53-Jährigen auf. Beide Fahrer, sowie eine 19-jährige Beifahrerin im Auto des Unfallverursachers wurden leicht verletzt und vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Der Schaden wird von der Polizei auf 12 000 Euro geschätzt, der Wagen des Unfallverursachers wurde abgeschleppt.

Nicht einmal zwei Stunden später kam es gegen 9.15 Uhr zwischen dem Roßdorf und dem Humpfental zu einem Frontalzusammenstoß. Wie die Polizei mitteilte, war ein 19-Jähriger auf der Berliner Straße in Richtung Roßdorf unterwegs und geriet aus noch unbekannter Ursache in den Gegenverkehr. So krachte er auf Höhe der Einmündung des Roßdorfwegs in einen entgegenkommenden Mercedes, der von einem 18-Jährigen gefahren wurde. Das Auto des 19 Jahre alten Unfallverursachers drehte sich durch die Kollision und kam quer auf der Straße stehend zum Halt. Der 18-Jährige wurde bei dem Unfall in seinem Wagen eingeklemmt und schwer verletzt, Ersthelfer konnten ihn aus seinem Wagen befreien. Er wurde in eine Klinik aufgenommen. Auch der 19-Jährige und sein Beifahrer wurden leicht verletzt und zur ambulanten Behandlung in Krankenhäuser gebracht.

Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Die Schadenshöhe ist zur Zeit noch unbekannt.

Zur Unterstützung war die Feuerwehr an die Unfallstelle ausgerückt. Zum Unfallzeitpunkt befand sich eine Dieselspur auf der Berliner Straße. Ob sie mit ursächlich für den Unfall war, muss noch ermittelt werden.

Die Fahrbahn musste mit einer Kehrmaschine gereinigt werden. Über den Verursacher der Dieselspur liegen noch keine Erkenntnisse vor. Die Verkehrspolizei Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Während der Unfallaufnahme, der Versorgung der Verletzten sowie der Fahrbahnreinigung musste die Berliner Straße bis 12.15 Uhr voll gesperrt werden.