Zu schnell, zu ungeduldig und mit Alkohol im Blut – in Esslingen hat die Polizei den Führerschein eines 43-Jährigen beschlagnahmt.















Als aggressiv und rücksichtslos haben Beamte einer zivilen Streife die Fahrweise eines 43-Jährigen erlebt – und ihn aus dem Verkehr gezogen. Wie die Polizei berichtet, war der Mann mit seinem Ford Fiesta am Donnerstagabend in der Esslinger Straße unterwegs. Demnach war der Mann in der Tempo-20-Zone mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs. Zudem missachtete er an einer Engstelle seine Wartepflicht und fuhr trotz Gegenverkehrs in die Engstelle ein. Ein entgegenkommender Fahrer eines weißen Kleinwagens konnte nur durch eine Notbremsung eine Frontalkollision mit dem Fiesta vermeiden.

Führerschein wird beschlagnahmt

Bei der nachfolgenden Kontrolle stellten die Beamtem bei dem Fahrer „erhebliche Ausfallerscheinungen“ fest. Ein erster Test ergab einen vorläufigen Alkoholwert von mehr als 0,8 Promille, weshalb eine Blutentnahme angeordnet und sein Führerschein auf Weisung der Staatsanwaltschaft beschlagnahmt wurde. Die Polizei sucht nun nach dem Fahrer des weißen Kleinwagens bei dem es sich um ein Elektrofahrzeug mit Esslinger Kennzeichen gehandelt haben soll. Sie bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 07 11/39 90-330.