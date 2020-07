1 Für Autos ist bald Schluss: Die Ritterstraße wird Ende November zur Fußgängerzone. Foto: Ines Rudel

Die Ritterstraße in Esslingen soll probeweise zur Fußgängerzone werden. Damit käme man ein Stück weiter in Richtung autofreie Innenstadt. Die Beschränkung ist nicht unumstritten.

Esslingen - Stuttgart will in zehn Jahren keine Autos mehr in der Innenstadt haben, in Ludwigsburg arbeitet man an dem Plan, Autos aus einem Teil der Innenstadt zu verbannen und aus einem zentralen Parkplatz einen Ort mit mediterranem Flair zu schaffen. Und Esslingen, die größte Stadt im gleichnamigen Landkreis? Die Ritterstraße steht kurz davor, sich zu den anderen Fußgängerzonen zu gesellen – ein Baustein, der dem Ziel vieler Gemeinderäte, spätestens bis zum Jahr 2030 eine autofreie Innenstadt zu haben, schon sehr nahe kommt.