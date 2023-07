1 Mit dem Fahrrad in der Stadt unterwegs zu sein, ist nach wir vor zuweilen gefährlich. Foto: picture alliance/dpa/Kirsten Neumann

In diesen Tagen meldet die Polizei mehrere Unfälle mit Fahrrädern. Unter anderem ein trauriger Klassiker: Plötzlich öffnet sich die Tür eines Autos und der Fahrradfahrer fährt dagegen. Was sagt die Statistik zu den Fahrradunfällen?















Link kopiert

Es ist ein trauriger Klassiker: Ein 57-jähriger Pedelecfahrer verletzte sich am Donnerstagabend in Leinfelden-Echterdingen, als er gegen die Tür eines Autofahrers fuhr. Laut Polizei öffnete der Autofahrer, der seinen Wagen in einer Parkbucht längs der Fahrbahn eingeparkt hatte, seine Tür just in dem Moment, als ein Fahrradfahrer kam – auf den er nicht geachtet hatte. Der fuhr gegen die Autotür und stürzte. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Krankenhaus. Nach derzeitigem Stand kam er mit leichten Verletzungen davon.

Auf der Motorhaube gelandet

Glimpflich aus ging es offenbar auch für einen Radfahrer, den es am Donnerstagnachmittag in Wendlingen auf die Motorhaube eines Autos schleuderte. Eine Autofahrerin wollte links abbiegen, dabei fuhr sie den Radfahrer um. Der fuhr nach Polizeiangaben auf dem für Radfahrer freigegebenen Gehweg. Beim Zusammenstoß mit dem Auto wurde der Mann mitsamt seines Zweirads auf die Motorhaube aufgeladen und fiel von dort auf die Straße. Er erlitt leichte Verletzungen.

Fahren ohne Führerschein

Weniger gut ging ein Unfall in Altbach aus. Auch hier war wieder ein Autofahrer beteiligt, der links abbiegen wollte. Dabei missachtete er den Vorrang eines entgegenkommenden Radfahrers. Die beiden stießen zusammen, der Radler stürzte. Er wurde in eine Klinik eingeliefert. Wie sich herausstellte, war der 39-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Zudem war das Auto weder versichert noch zugelassen.

Bereits am Vortag hatte es mehrere Unfälle mit Fahrradfahrern gegeben. In Aichtal fanden Fußgänger auf dem Waldweg zwischen Aich und Neuenhaus einen Mountainbiker. Sie versuchten, ihn zu reanimieren, was aber nicht gelang. Laut Polizei könnte der Grund für den Sturz und den Tod des Mannes im medizinischen Bereich liegen.

Unfall mit Hund

Unglücklich verlief ein Unfall in Kirchheim, an dem ein Hund beteiligt war. Der Besitzer hielt sich mit dem Tier am Straßenrand auf. Kurz bevor der Radfahrer Hund und Hundebesitzer erreichte, rannte das Tier über die Straße und spannte so die Leine. Der Radfahrer erkannte das nicht und fuhr dagegen. Dadurch stürzte die Frau. Laut Polizei zog sie sich leichte Verletzungen zu.

Und was sagt die Statistik? Zumindest in der Stadt Esslingen gab es 2022 keine größeren Ausschläge. Dort verunglückten 103 Radfahrer. Im Vorjahr waren es 97. Bei den Pedelecs sieht es ähnlich aus: 34 Unfälle im Jahr 2022 gegenüber 29 ein Jahr zuvor.