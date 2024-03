Verkehr auf den Fildern: Engere Taktungen, neue Linie – das verbessert sich im Busverkehr

1 Im sogenannten Linienbündel 11 gibt es einige Veränderungen. Foto: Caroline Holowiecki

Am 1. April starten im sogenannten Linienbündel 11 einige Veränderungen. Zwischen Filderstadt, Aichtal und Nürtingen gibt es bei den Bussen engere Taktungen und sogar eine ganz neue Linie. Wie sollen Probleme, die es in früheren Zeiten gab, vermieden werden?











Wirklich kein Aprilscherz: Vom 1. April an werden im Gebiet rund um Aichtal, Filderstadt und Nürtingen mehr Busse verkehren. Das sogenannte Linienbündel 11, zu dem die Buslinien 167, 805, 808 und 809, die Schülerlinien 808 A und 809 A sowie der Nachtbus N 89 gehören, ist in einer europaweiten Ausschreibung neu vergeben worden, den Zuschlag hat die Firma Schlienz-Tours mit Sitz in Kernen im Remstal erhalten, die für das Linienbündel sowieso seit etwas mehr als zwei Jahren zuständig ist. Im Zuge der Neuvergabe konnten die Kommunen Wünsche äußern und Zumeldungen geltend machen.