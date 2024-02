Verkauf von Autohäusern: Autohandel jubelt über Mercedes-Pläne

1 Mercedes prüft, seine Autohäuser an externe Betreiber abzugeben. Das Kfz-Gewerbe im Land begrüßt die Entscheidung und sieht sie als wichtiges Zeichen. Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Händler und Werkstätten sehen sich wegen des schwierigen Automarkts vor einer ungewissen Zukunft, die für viele Betriebe das Aus bedeuten könnte. Da kommt eine Entscheidung von Mercedes wie gerufen.











Die Entscheidung von Mercedes-Benz, den Verkauf aller rund 80 eigenen Autohäuser in Deutschland zu prüfen, findet beim Kfz-Gewerbe in Baden-Württemberg begeisterte Zustimmung. Es sei „nicht alltäglich, dass ein Hersteller offen zugibt, dass unabhängige Händler in der Lage sind, den Autohandel effektiver und kundennäher zu gestalten“, sagte Verbandspräsident Michael Ziegler in Stuttgart. Die Entscheidung zeige, dass die Zukunft des Autohandels nicht zwangsläufig in der Hand der Hersteller liege, sondern in einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit.