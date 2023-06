1 Mehrere Streifenwagen und ein Hubschrauber waren im Einsatz. Foto: Eibner-Pressefoto/Schüler

Die Polizei hatte am Donnerstag eine Autofahrerin nahe Mühlacker (Enzkreis) kontrollieren wollen – doch die trat stattdessen die Flucht an. Gestoppt werden konnte die Frau schließlich erst erst einige Kilometer später in Ensingen (Kreis Ludwigsburg).

Von Mühlacker über Freudenstein nach Ensingen

Die Polizisten waren gegen 21 Uhr auf den Skoda Kombi aufmerksam geworden und wollten diesen anhalten: Stattdessen entwickelte sich daraus aber eine Verfolgungsjagd durch verschiedene Ortschaften, an der schlussendlich mehrere Streifenwagen wie auch ein Polizeihubschrauber beteiligt waren. Die Fahrerin steuerte ihr Auto von Mühlacker auf die B 35 in Richtung Bretten nach Knittlingen, weiter in Richtung Freudenstein, Zaisersweiher und Schützingen sowie schließlich nach Gündelbach und Ensingen. Dabei war sie teilweise mit sehr hoher Geschwindigkeit unterwegs und führte gleich mehrere riskante Überholmanöver durch.

Polizisten aus Ludwigsburg konnten die Flüchtige schließlich in der Kleinglattbacher Straße in Ensingen stoppen und kontrollieren. Da sich die Frau in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde sie zur weiteren Abklärung in ein Klinikum gebracht. Das Polizeirevier Mühlacker hat den Fall übernommen und bittet Zeugen oder mögliche Geschädigte sich unter 0 70 41 / 9 69 30 zu melden.