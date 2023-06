1 Die Tatorte sind über die ganze Stadt Nottingham verteilt. Foto: dpa/Jacob King

Mehrere Menschen sind in Nottingham am Dienstagmorgen getötet worden. Die Polizei hat einen Verdächtigen festgenommen und das Stadtzentrum abgeriegelt.















Die britische Polizei hat am Dienstag das Zentrum der mittelenglischen Stadt Nottingham abgeriegelt und einen 31-jährigen Mann wegen Mordverdachts festgenommen. Im Zentrum der englischen Stadt Nottingham waren zuvor drei Menschen getötet worden. Am frühen Dienstagmorgen seien zwei Tote in einer Straße gefunden worden, teilte die Polizei mit. Bald darauf habe ein Lieferwagen versucht, drei Menschen zu überfahren. Die Opfer würden in Kliniken behandelt. Zudem sei in einer anderen Straße ein dritter Toter gefunden worden.

Die Polizei war nach eigenen Angaben gegen 4.00 Uhr morgens (Ortszeit, 05.00 Uhr MESZ) eingeschaltet worden, nachdem auf der Straße zwei Leichen gefunden worden waren. An einem anderen Ort in Nottingham wurde später die Leiche eines weiteren Mannes entdeckt.

Lieferwagen fährt gegen Fußgänger

Die drei Menschen, auf die der Lieferwagen zugerast war, wurden nach dem Vorfall im Krankenhaus behandelt, wie die Polizei weiter mitteilte. Zu ihrem Zustand machte sie keine näheren Angaben. „Wir glauben, dass diese drei Vorfälle alle zusammenhängen und wir haben einen Mann in Gewahrsam“, erklärten die Ermittler. Im britischen Fernsehen war zu sehen, dass das Zentrum von Nottingham abgeriegelt war und ein großes Polizeiaufgebot in der Stadt im Einsatz war.

Der Anwohner Glen Gretton sagte der britischen Nachrichtenagentur PA, er sei gegen 5.00 Uhr von Polizeisirenen aufgeweckt worden. „Ich hörte einen Polizeiwagen, er war extrem schnell. Und dann noch einen und noch einen“, sagte der 46-jährige Lieferwagenfahrer. „Es kamen immer mehr, da wusste ich, dass irgendwo im Stadtzentrum (...) etwas Großes passiert sein muss.“

Motiv des mutmaßlichen Täters ist unklar

Der britische Premierminister Rishi Sunak erklärte, in Nottingham habe sich ein „schockierender Vorfall“ ereignet. Er sprach den Angehörigen der Todesopfer sein Mitgefühl aus und wünschte den Verletzten eine schnelle Genesung.

Zur Möglichkeit eines terroristischen Hintergrunds der Gewalttaten äußerte sich die Polizei nicht. In den vergangenen Jahren wurden in Großbritannien wiederholt Terroranschläge verübt, insbesondere durch Dschihadisten.