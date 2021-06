Diebstahl in Denkendorf und Deizisau Zwei Münzgeldautomaten geplündert

In Denkendorf und Deizisau (Kreis Esslingen) wurden in der Nacht von Montag auf Dienstag zwei Münzgeldautomaten geplündert. Die Polizei ermittelt in dem Fall mit Hilfe von Spurensicherungsspezialisten.