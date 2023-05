1 Musik gibt es an diesem Wochenende unter anderem in Nürtingen, Esslingen und Plochingen auf die Ohren. Foto: pexels

Das Bruckenwasenfest, die Musiknacht in Nürtingen oder der Tag der offenen Tür an der Hochschule Esslingen stehen an diesem Wochenende an. Wir haben fünf Tipps für das verlängerte Wochenende in Esslingen und der Umgebung zusammengestellt.















Auch an diesem Wochenende ist in Esslingen und Umgebung viel los. Wir haben einige der Veranstaltungen im Kreis Esslingen zusammengestellt.

Rock und Punkrock The Buckets rocken alt Bekanntes und neu Entdecktes am Freitag, 12. Mai im Vier Peh in Esslingen. Fans von Green Day, Ramones, Jimmy Eat World oder the Subways kommen dabei voll auf ihre Kosten. Los geht es am Freitag, um 20 Uhr.

Tag der offenen Tür Die Hochschule Esslingen öffnet ihre Türen für Schülerinnen und Schüler, Studieninteressierte und alle anderen Interessierten. Am Samstag, 13. Mai zwischen 10 und 15 Uhr gibt es auf dem Campus Esslingen Stadtmitte ein umfangreiches Programm mit Schauversuchen, Laborführungen, Schnuppervorlesungen und weitere Attraktionen.

Bruckenwasenfest Traditionell am Muttertagswochenende feiern Plochinger Vereine und Marktanbieter gemeinsam mit dem Stadtmarketing und dem Kulturamt das Bruckenwasenfest, bei dem der Park zum Festgelände wird. Dieses Jahr wird am Samstag, 13. und Sonntag, 14. Mai, jeweils von 11 bis 18 Uhr gefeiert.

Musiknacht Nürtingen Funk im Konzertsaal, Soul im Gewölbekeller oder Rock´n´Roll in der Kreuzkirche. In gewohnter Manier – alles innerhalb weniger Gehminuten voneinander entfernt und an einem Abend zu erleben: Die Nürtinger Musiknacht, am Samstag, 13. Mai, macht das möglich. 30 Bands und DJs spielen an 25 Orten. Um 19 Uhr beginnt bereits das „Warm-Up“ auf dem Vorplatz der Stadthalle K3N.

Theater Das Stück Indien wird am Sonntag, 14. Mai, um 18 Uhr im Schauspielhaus in Esslingen gezeigt. Bei der Geschichte geht es um Heinz Bösel und Kurt Fellner sollen im Auftrag des Tourismusverbandes in der Provinz Gasthäuser auf die Einhaltung der Hygienevorschriften und der gewerberechtlichen Vorgaben untersuchen. Doch als Team funktionieren die beiden überhaupt nicht. Das Stück der beiden österreichischen Kabarettisten Josef Hader und Alfred Dorfer ist Komödie und Tragödie zugleich.