1 Fünf Tipps fürs Wochenende in Esslingen. Foto: pexels

Das Wochenende steht im Kreis Esslingen ganz im Zeichen der Fasnet. Wer nicht närrisch unterwegs sein will, kann trotzdem etwas erleben. Ein Rave im Dick-Areal, Konzerte, eine Ausstellung und Wasserball stehen an.















Auch an diesem Wochenende ist in Esslingen und Umgebung viel los. Wir haben einige der Veranstaltungen im Kreis Esslingen zusammengestellt.

Rave Am Freitag, ab 23 Uhr, geht im Esslinger Dick-Areal der Warehouse-Rave in die zweite Runde. Mit dabei sind Felix Kröcher, Denise Schneider, Kaspar und Mike Väth. Tickets gibt es online im Vorverkauf beim Veranstalter Stuttgart Techno and Rave.

Wasserball Sportlich geht es am Freitagabend zu: Die Wasserballer des SSV Esslingen kämpfen um den Abstieg. Null Punkte nach neun Begegnungen und zuletzt auch das erste „Abstiegs-Endspiel“ beim OSC Potsdam mit 7:15 verloren. Vor der Rückpartie gegen die Potsdamer an diesem Freitag, 19.30 Uhr, im Sportbad Neckarpark in Bad Cannstatt sind die Bundesliga-Wasserballer des SSV Esslingen am Tiefpunkt angelangt, der Gang in die B-Gruppe der Liga droht.

Hardrock und Folk Im Vier Peh bewegt man sich am Freitag zu einer Mischung aus Hardrock und Folk. Die Band Moria spielt ab 20 Uhr in der Kulturkneipe in der Flandernstraße.

Fotografie Am Samstag, um 16 Uhr, moderiert der Fotograf Axl Jansen in der Villa Merkel ein Gespräch zwischen den Designern des Modelabels Brachmann, der Autorin von My-Greenstyle, Mirjam Smend, und dem Chefredakteur des französischen Modemagazins Encens, Samuel Drira, unter dem Titel „photography, fashion and sustainability – the globalized fashion world“. Die Schau mit Fotografien von Axl Jansen ist noch bis Sonntag, 23. April zu sehen.

Liedermacher Der Singer und Songwriter Philipp Marx tritt am Samstag, 18. Februar, im Kuckucksei in Nürtingen auf. Einlass ist ab 19.30 Uhr, das Konzert beginnt um 20.30 Uhr.